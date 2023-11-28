Собянин: В Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации

В Москве с начала программы реновации ввели в эксплуатацию 280 новостроек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что с начала действия программы введено четыре миллиона квадратных метров жилья, то есть 280 новостроек.

«Площадь возведенного жилья позволит обеспечить новым квартирами около 150 тысяч жителей», - написал Собянин.

Он уточнил, что новоселье уже отпраздновали более 117 тысяч человек, еще 26 тысяч участников программы находятся в статусе оформления документов или готовятся к переезду.

