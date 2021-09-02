Собянин: В Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений

Модернизация Курьяновских очистных сооружений (КОС) – важнейший экологический проект столицы, который значительно улучшил экологию на Юго-Востоке города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, основные работы по модернизации КОС будут завершены уже к концу года, также в Москве продолжается реконструкция Люберецских очистных сооружений.

«Постепенно блок за блоком, часть за частью очистные сооружения реконструируются. По сути дела, строятся новые. Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений»,- рассказал он.

Генеральный директор «Мосводоканала» Александр Пономаренко рассказал, что в настоящее время ведется монтаж оборудования на последнем этапе реконструкции, а руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Елена Андреева отметила, что был в целом изменен подход к контролю за качеством воды.

«Раньше у нас было до 300-400 жалоб в год. Это 2015-2016 годы. Дальше количество жалоб резко снижается. И даже в период пандемии, когда люди оставались дома, были десятки жалоб. И в 2021 году нет ни одной жалобы, то есть эффект от реконструкции мы видим», - заметила она.

