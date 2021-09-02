Собянин: В Москве продолжается комплексная реконструкция очистных сооружений
Модернизация Курьяновских очистных сооружений (КОС) – важнейший экологический проект столицы, который значительно улучшил экологию на Юго-Востоке города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, основные работы по модернизации КОС будут завершены уже к концу года, также в Москве продолжается реконструкция Люберецских очистных сооружений.
«Постепенно блок за блоком, часть за частью очистные сооружения реконструируются. По сути дела, строятся новые. Очистные сооружения, которые служили более полувека, постепенно превращаются в современные, новые, которые исключают какие-то резкие запахи, сероводород, уменьшают концентрацию вредных веществ, улучшают воду, которая сбрасывается в Москву-реку после очистных сооружений»,- рассказал он.
Генеральный директор «Мосводоканала» Александр Пономаренко рассказал, что в настоящее время ведется монтаж оборудования на последнем этапе реконструкции, а руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Елена Андреева отметила, что был в целом изменен подход к контролю за качеством воды.
«Раньше у нас было до 300-400 жалоб в год. Это 2015-2016 годы. Дальше количество жалоб резко снижается. И даже в период пандемии, когда люди оставались дома, были десятки жалоб. И в 2021 году нет ни одной жалобы, то есть эффект от реконструкции мы видим», - заметила она.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- В Карском море нашли атомный реактор подлодки К-19 по прозвищу «Хиросима»
- Владивосток намерен бороться за проведение Олимпиады-2036
- Туроператоры сократили долги перед туристами до 7 млрд рублей
- Силы сопротивления объявили о гибели 350 талибов в боях за Панджшер
- Роскомнадзор пригрозил Google и Apple обвинениями во вмешательстве в выборы
- Путин: Малые аэропорты надо избавить от избыточных требований в работе
- Песков допустил возможность встречи Путина с Зеленским
- В российских школах открылись классы ФСИН, полиции, Росгвардии и ФСБ
- Путин запустил три предприятия на Дальнем Востоке
- Трутнев попросил Путина рассмотреть масштабную реновацию городов Дальнего Востока
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru