Собянин: В Москве после реконструкции откроется 100 поликлиник
В 2024 году в Москве планируют открыть после комплексной реконструкции 100 поликлиник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На данный момент в городе приступили ко второму этапу реконструкции поликлиник. На первом этапе ранее были открыты 200 медучреждений.
«Понимая всю социальную значимость такого проекта, мы делаем это в максимально короткие сроки, без ущерба качества», – добавил Собянин.
По его словам, филиал №2 городской поликлиники №8 в районе Тропарево-Никулино планируют открыть к 1 сентября 2024 года. Работы на объекте начались в сентябре 2023 года. В результате реконструкции здание перестроят с учетом удобного зонирования помещений. Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах.
Также в филиале произведут замену оборудования. В распоряжении персонала дополнительно появится рентгенографический аппарат U-дуга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru