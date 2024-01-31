Собянин: В Москве после реконструкции откроется 100 поликлиник

В 2024 году в Москве планируют открыть после комплексной реконструкции 100 поликлиник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На данный момент в городе приступили ко второму этапу реконструкции поликлиник. На первом этапе ранее были открыты 200 медучреждений.

«Понимая всю социальную значимость такого проекта, мы делаем это в максимально короткие сроки, без ущерба качества», – добавил Собянин.

По его словам, филиал №2 городской поликлиники №8 в районе Тропарево-Никулино планируют открыть к 1 сентября 2024 года. Работы на объекте начались в сентябре 2023 года. В результате реконструкции здание перестроят с учетом удобного зонирования помещений. Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах.

Также в филиале произведут замену оборудования. В распоряжении персонала дополнительно появится рентгенографический аппарат U-дуга.

