Собянин: В Москве открылось 33 новых детских сада в 2023 году
29 января 202408:31
В Москве с 2011 года построено более 400 детских садов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.
Он уточнил, что в прошлом году в столице было открыто 33 новых детских сада.
«Четыре из них – в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное, Молжаниновский и в поселении Сосенском – совсем недавно», – добавил мэр.
Все учреждения имеют современный дизайн, удобную мебель. Собянин отметил, что особое внимание уделяется уличным площадкам, которые проектируются так, чтобы каждый ребенок находился в поле зрения воспитателя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru