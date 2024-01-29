Собянин: В Москве открылось 33 новых детских сада в 2023 году

В Москве с 2011 года построено более 400 детских садов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что в прошлом году в столице было открыто 33 новых детских сада.

«Четыре из них – в районах Покровское-Стрешнево, Чертаново Южное, Молжаниновский и в поселении Сосенском – совсем недавно», – добавил мэр.

Все учреждения имеют современный дизайн, удобную мебель. Собянин отметил, что особое внимание уделяется уличным площадкам, которые проектируются так, чтобы каждый ребенок находился в поле зрения воспитателя.

