Собянин: В Москве открылись еще два волонтерских центра «Доброе место»

Еще два волонтерских центра «Доброе место» открылись в Москве, они заработали в Восточном и Южном административных округах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в современном волонтерском движении Москвы участвуют более 1,16 млн человек, которые помогают по более 10 крупным направлениям – социальному, культурному, патриотическому, спортивному, инклюзивному волонтерству.

«Несколько лет назад мы почувствовали, что и московским волонтерам нужен свой дом. Место, куда можно прийти, чтобы пообщаться с единомышленниками, обменяться опытом, предложить свои идеи. Так родилась идея создать сеть волонтерских центров в административных округах Москвы "Доброе место"», — написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр напомнил, что первый центр начал работу в марте 2022 года в Зеленограде, теперь в Москве действует шесть таких центров.

«Добрые места» – это современные площадки, оснащенные всем необходимым для волонтеров и желающих стать частью добровольческого сообщества. Центры открыты каждый день с 10:00 до 21:00 (в понедельник-субботу) и с 10:00 до 19:00 (в воскресенье).

