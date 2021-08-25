Собянин: В Москве к 1 сентября откроется 25 новых детских садов и школ

В Москве к 1 сентября откроется 25 новых детских садов и школ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия нового здания школы в Щербинке.

По словам главы города, Москва активно готовится к 1 сентября, образовательные объекты ремонтируются и реконструируются, строятся новые. Всего за год было построено 40 школ и детских садов.

«Обеспеченность города неплохая, но есть районы, где существует дефицит мест и в детских садах, и в школах. К таким относится и Щербинка. Население здесь растет», - объяснил Собянин.

Он также отметил, что не все учреждения в районе подлежат реконструкции, поэтому будет развернуто строительство дополнительных школ и детских садов, чтобы решить проблему дефицита образовательных мест.

По словам Сергея Собянина, такая же работа проводится и в других районах столицы.

В планах на 2021-2023 годы - строительство более 90 новых зданий школ и детских садов за счет городского бюджета и примерно столько же - за счет частных средств.

