Собянин в годовщину парада 1941 года возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 81-й годовщины парада на Красной площади.

Церемония началась с выноса двух венков из еловых ветвей. Украшенные цветами и красными лентами венки установили перед Вечным огнем. Затем представители волонтерского движения столицы во главе с мэром возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Присутствующие на церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Возложение цветов сопровождалось игрой Военного образцового оркестра Почетного караула. Кроме того, перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

В России 7 ноября отмечается День воинской славы. В этот день в 1941 году на Красной площади прошел военный парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин
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