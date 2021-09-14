Собянин увеличил вдвое матпомощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой
Мэр столицы Сергей Собянин увеличил размер материальной помощи ветеранам к годовщине Битвы под Москвой до 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба московского правительства.
В сообщении говорится, что по сравнению с 2019 годом, «размер выплаты будет увеличен в два раза».
В мэрии отметили, что получателями выплаты станут четыре тысячи человек. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники строительства оборонительных рубежей, участники обороны Москвы, награжденные медалью «За оборону Москвы».
Также материальную помощь получат работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Миронов предложил списать россиянам проценты по кредитам
- Мигрантов выселили из Бужанинова после убийства пенсионерки и стихийного схода
- Военнослужащие и военные пенсионеры получили выплаты
- Путин объяснил причину ухода на самоизоляцию
- ВЦИОМ узнал мечты россиян
- Финансист не исключил, что стоимость газа в Европе превысит 1000 долларов
- ВЭБ задумал построить курорт на Байкале на 161 млрд рублей
- Титов предложил заменить мигрантов пенсионерами
- Жириновский потерял штаны в эфире теледебатов: Видео
- «Барселона» заинтересовалась игроком сборной России Захаряном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru