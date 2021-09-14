Собянин увеличил вдвое матпомощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой

Мэр столицы Сергей Собянин увеличил размер материальной помощи ветеранам к годовщине Битвы под Москвой до 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба московского правительства.

В сообщении говорится, что по сравнению с 2019 годом, «размер выплаты будет увеличен в два раза».

В мэрии отметили, что получателями выплаты станут четыре тысячи человек. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники строительства оборонительных рубежей, участники обороны Москвы, награжденные медалью «За оборону Москвы».

Также материальную помощь получат работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в Москве с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

