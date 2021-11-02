Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки инвалидов-колясочников

Власти российской столицы выделят субсидии на покупку машин такси, приспособленных к перевозке инвалидов-колясочников. О таком решении объявлено по итогам заседания президиума правительства города.

Согласно постановлению мэра Сергея Собянина, размер субсидий на эти цели для таксомоторных компаний будет увеличен вдвое по сравнению с обычной суммой на покупку простых автомобилей такси.

Таким образом, таксомоторные компании получат возможность компенсировать от 20 до 25% стоимости адаптированных машин – минивэнов. Они должны быть оборудованы подъемником (лифтом) кассетного типа для боковой посадки через сдвижную дверь в салон. Автомобили не должны быть дороже 6 миллионов рублей.

Предполагается, что в течение трёх лет таксомоторные компании купят для своего парка не менее 150 адаптированных автомобилей. Вызов таких такси будет возможен через специальные разделы в мобильных приложениях агрегаторов. Согласно подсчётам мэрии, в услугах адаптированных такси нуждаются до 17 тысяч горожан инвалидов-колясочников.

Помимо этого контингента клиентами таких авто станут москвичи, которые временно утратили способность к самостоятельному передвижению, например, при переломе ноги. Также услугами смогут воспользоваться колясочники, которые прибывают в Москву на лечение, с целью туризма или по другим делам.

Прием заявок на получение субсидий начнется в первой половине 2022 года.

