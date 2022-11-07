Собянин утвердил среднесрочный прогноз социально-экономического развития Москвы

Правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического развития столицы на три года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

В пресс-службе отметили, что к началу 2022 года экономика Москвы успешно преодолела последствия кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.

При этом, начиная с марта 2022 года, экономика столицы столкнулась с беспрецедентным изменением внешних условий функционирования.

Поэтому в пакет антикризисных мер правительства Москвы вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и многое другое на общую сумму свыше 100 млрд руб. В результате уже в конце II - начале III квартала 2022 года начала формироваться тенденция к стабилизации ситуации и возврату на траекторию экономического роста.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваСобянин
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