Собянин утвердил среднесрочный прогноз социально-экономического развития Москвы
Правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического развития столицы на три года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.
В пресс-службе отметили, что к началу 2022 года экономика Москвы успешно преодолела последствия кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.
При этом, начиная с марта 2022 года, экономика столицы столкнулась с беспрецедентным изменением внешних условий функционирования.
Поэтому в пакет антикризисных мер правительства Москвы вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и многое другое на общую сумму свыше 100 млрд руб. В результате уже в конце II - начале III квартала 2022 года начала формироваться тенденция к стабилизации ситуации и возврату на траекторию экономического роста.
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