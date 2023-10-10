Собянин утвердил прогноз развития Москвы на 2024–2026 годы
10 октября 202316:47
Власти Москвы утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2024-2026 годы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Он также отметил «рост деловой активности во всех основных отраслях экономики», исходя из чего и был утвержден прогноз развития Москвы на ближайшие годы.
В частности, власти столицы ожидают рост производства обрабатывающей промышленности на 6,5-7,5%, инвестиции в основной капитал – до 6,2%, а оборот розничной торговли и объем платных услуг – до 4,3%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru