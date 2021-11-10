Собянин утвердил проект строительства нового жилого квартала в Западном Дегунине
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о строительстве нового жилого квартала в Западном Дегунино, сообщила пресс-служба правительства столицы.
Новый жилой квартал появится рядом с Коровинским шоссе и путями Октябрьской железной дороги. Сейчас на этой территории стоят ветхие здания, часть которых запланировано снести.
В пресс-службе рассказали, что в новом квартале, кроме жилых домов, будут построены школы, детские сады, офисные помещения. Также, согласно проекту планировки, внутри квартала будут утроены велодорожки. Коровинское шоссе и ул. Ижорская, с которыми граничит новый жилой квартал, планируют отреставрировать.
По предварительным подсчётам реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для проживания 13,6 тыс. человек и 12,8 тыс. рабочих мест.
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