Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе Москва-Сити

Утвержден проект строительства и реконструкции дорог в районе «Москва-Сити». Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в утвержденный проект входит обновление улицы Антонова-Овсеенко и Подвойского, Выставочного переулка, Шмитовского, 1-го и 2-го Красногвардейских проездов, участков Пресненской и Краснопресненской набережных и другие.

Градоначальник уточнил, что всего будут обновлены 4,5 километра дорог в этом районе.

