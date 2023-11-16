Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе Москва-Сити
16 ноября 202313:57
Утвержден проект строительства и реконструкции дорог в районе «Москва-Сити». Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в утвержденный проект входит обновление улицы Антонова-Овсеенко и Подвойского, Выставочного переулка, Шмитовского, 1-го и 2-го Красногвардейских проездов, участков Пресненской и Краснопресненской набережных и другие.
Градоначальник уточнил, что всего будут обновлены 4,5 километра дорог в этом районе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru