Собянин утвердил проект планировки ТПУ «Выхино»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла «Выхино», рассказали в пресс-службе градоначальника и правительства столицы.

Сейчас ТПУ объединяет метро, наземный транспорт, пригородные электрички и экспрессы. Неудобство связано с тем, что пассажиропоток сильно превышает пропускную способность инфраструктуры. Новая планировка подразумевает строительство нового юго-восточного вокзала и других капитальных объектов общей площадью более 121 тысячи квадратных метров.

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На ТПУ также появится здание обслуживания пассажиров с распределительным залом, кассами, большим числом турникетов, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров. Среди них комната матери и ребенка, туалеты, инфоцентр, магазины и заведения общепита.

Согласно проекту, пересадка с ж/д станции на метро будет расположена в теплом контуре. Около шести тысяч квадратных метров займут навесы, которые перекроют фронты посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. На кровле здания разместят зоны отдыха для пассажиров с детьми, а также спортивные площадки.

НА ТПУ расширят лестницы и установят лифты. Помимо этого, появится перехватывающий паркинг на 680 машиномест и торговый центр.

Свободную от застройки территорию благоустроят и озеленят.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваТПУСергей Собянин
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