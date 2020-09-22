Собянин утвердил проект планировки ТПУ «Выхино»

На ТПУ также появится здание обслуживания пассажиров с распределительным залом, кассами, большим числом турникетов, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров. Среди них комната матери и ребенка, туалеты, инфоцентр, магазины и заведения общепита.

Согласно проекту, пересадка с ж/д станции на метро будет расположена в теплом контуре. Около шести тысяч квадратных метров займут навесы, которые перекроют фронты посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. На кровле здания разместят зоны отдыха для пассажиров с детьми, а также спортивные площадки.

НА ТПУ расширят лестницы и установят лифты. Помимо этого, появится перехватывающий паркинг на 680 машиномест и торговый центр.

Свободную от застройки территорию благоустроят и озеленят.

