Собянин утвердил проект планировки ТПУ «Выхино»
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортно-пересадочного узла «Выхино», рассказали в пресс-службе градоначальника и правительства столицы.
Сейчас ТПУ объединяет метро, наземный транспорт, пригородные электрички и экспрессы. Неудобство связано с тем, что пассажиропоток сильно превышает пропускную способность инфраструктуры. Новая планировка подразумевает строительство нового юго-восточного вокзала и других капитальных объектов общей площадью более 121 тысячи квадратных метров.
На ТПУ также появится здание обслуживания пассажиров с распределительным залом, кассами, большим числом турникетов, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров. Среди них комната матери и ребенка, туалеты, инфоцентр, магазины и заведения общепита.
Согласно проекту, пересадка с ж/д станции на метро будет расположена в теплом контуре. Около шести тысяч квадратных метров займут навесы, которые перекроют фронты посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. На кровле здания разместят зоны отдыха для пассажиров с детьми, а также спортивные площадки.
НА ТПУ расширят лестницы и установят лифты. Помимо этого, появится перехватывающий паркинг на 680 машиномест и торговый центр.
Свободную от застройки территорию благоустроят и озеленят.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Скончался переводчик «Улисса» Сергей Хоружий
- «Не слышат»: Зюганов рассказал о тщетных попытках убедить Путина
- В Петербурге в реке найдет мешок с человеческими останками
- Жириновский сообщил, когда США исчезнут как государство
- Пробные партии вакцины от COVID-19 поступили во все регионы России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru