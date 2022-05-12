Сергей Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки на юге столицы, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства Москвы.

Сообщается, что был утвержден проект планировки территории пешеходной набережной Москвы-реки от железнодорожного моста МЦД-2 (между станциями «Москворечье» и «Курьяново») до Братеевского каскадного парка.

Отмечается, что общая площадь благоустройства набережной составит 18,5 га. Будет организовано пространство для прогулок и отдыха с пешеходными дорожками и тротуарами, велосипедными и беговыми дорожками, а также некапитальными павильонами (кафе, прокат и другое).

А вблизи Сабуровских мостов обустроят смотровую площадку, с которой будет открываться живописный вид на реку и прилегающие районы города.

В столичных парках открылись 46 летних павильонов «Здоровая Москва». Об этом в ходе открытия одного из них в парке «Ходынское поле» ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

