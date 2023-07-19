Собянин утвердил даты проведения 36-й Московской международной книжной ярмарки
19 июля 202311:40
Мэр Москвы Сергей Собянин постановил выделить грант на проведение 36-й Московской медлународной книжной ярмарки. Об этом говорится на официальном сайте градоначальника.
Ярмарка состоится с 30 августа по 3 сентября в экспоцентре на Краснопресненской набережной.
В программу мероприятия включены презентации книг, общение с их авторами, мастер-классы для детей и международные конгрессы переводчиков художественной литературы.
Вход на ярмарку для детей, студентов и их сопровождающих бесплатный.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru