Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об установлении новой социальной выплаты для детей-сирот. Об этом сообщила его пресс-служба.
«Московские школьники, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя (дети-сироты), будут получать ежемесячную денежную компенсацию, предназначенную для приобретения продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря», - говорится в сообщении.
Как отмечается, раньше такую выплату получали только учащиеся колледжей и вузов.
В 2022 году размер компенсации составит 13 тыс. 42 руб., с 1 января 2023 года - 14 тыс. 347 руб. в месяц, уточнили в пресс-службе.
Ожидаемая численность москвичей-получателей указанной выплаты в 2023 году - более 4 тыс. человек.
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