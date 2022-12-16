Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об установлении новой социальной выплаты для детей-сирот. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Московские школьники, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя (дети-сироты), будут получать ежемесячную денежную компенсацию, предназначенную для приобретения продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря», - говорится в сообщении.

Как отмечается, раньше такую выплату получали только учащиеся колледжей и вузов.

В 2022 году размер компенсации составит 13 тыс. 42 руб., с 1 января 2023 года - 14 тыс. 347 руб. в месяц, уточнили в пресс-службе.

Ожидаемая численность москвичей-получателей указанной выплаты в 2023 году - более 4 тыс. человек.



