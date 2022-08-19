Собянин упростил требования к НКО для участия в конкурсе «Москва – добрый город»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка получения грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций-победителей конкурса «Москва - добрый город». Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Одним из наиболее существенных нововведений станет отмена обязательного софинансирования со стороны НКО: грантополучателям не придется вкладывать свои финансовые, материальные и иные ресурсы. Это расширит круг участников конкурса и позволит реализовать социальные проекты, у которых ранее не было шанса на получение поддержки столичных властей.

Конкурс «Москва - добрый город» проводится с 2019 года. В текущем году победителям предоставят гранты на реализацию социальных проектов по одному из направлений: сохранение качества жизни семей с детьми и взрослыми с инвалидностью, тяжелобольными, нуждающимися в долговременном уходе; помощь многодетным семьям, семьям с детьми, будущим мамам и подросткам; социальная адаптация, реабилитация и самореализация исключенных из социума людей; продвижение системного волонтерства в социальной сфере; развитие культуры благотворительности и взаимопомощи; профилактика социально опасных заболеваний, популяризация здорового образа жизни; создание и продвижение «базы знаний» негосударственной системы помощи.

НКО могут получить грант в рамках «малой» (до 1 млн руб.), «средней» (1-5 млн руб.), «большой» (5-10 млн руб.) групп заявок.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 23 августа до 30 сентября. До истечения срока подачи заявок НКО смогут получить обратную связь и исправить ошибки и неточности.

