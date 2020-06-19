Собянин: «Удаленку» в Москве лучше сохранять «месяц-другой»

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что режим удаленной работы для сотрудников столичных компаний лучше сохранять в ближайшую пару месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующее заявление мэр сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Как заявил Собянин, это позволит сократить риск заражения, поскольку опасность инфицирования все еще есть.

В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, выявлено 7 972 новых случая коронавируса, из них 1136 - в Москве.





