Собянин: «Удаленку» в Москве лучше сохранять «месяц-другой»
19 июня 202023:10
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что режим удаленной работы для сотрудников столичных компаний лучше сохранять в ближайшую пару месяцев. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, соответствующее заявление мэр сделал в эфире телеканала «Россия 1».
Как заявил Собянин, это позволит сократить риск заражения, поскольку опасность инфицирования все еще есть.
В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, выявлено 7 972 новых случая коронавируса, из них 1136 - в Москве.
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19 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru