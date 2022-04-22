Собянин учредил гранты организаторам мероприятий в сфере делового туризма

Правительство Москвы окажет финансовую поддержку мероприятиям в сфере делового и молодежного туризма и субсидирует привлечение в столицу туристов старшего поколения. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, которые организуют деловые мероприятия в форме конференций, конгрессов, форумов, корпоративно-деловых встреч продолжительностью не менее двух дней, смогут получить из бюджета столицы грант для частичной компенсации затрат на аренду помещения и (или) оборудования.

Также на финансовую поддержку могут рассчитывать организаторы международных, всероссийских и региональных мероприятий в сфере молодежного туризма, нацеленных на популяризацию научных знаний, здорового образа жизни, традиций, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Максимальная сумма возмещения расходов на каждое мероприятие — до 10 млн рублей.

Кроме того, столичное правительство будет компенсировать расходы туроператоров на привлечение в город туристов старшего возраста, от 55 лет. Базовая компенсация — 1 тысяча рублей за каждого туриста. Однако ее размер может быть увеличен в зависимости от продолжительности пребывания, категории гостиницы, количества посещенных экскурсий и мероприятий.

Поддержка от властей будет предоставляться по итогам проводимого АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» отбора. Условия подачи заявок на получение грантов будут размещены на сайте welcome.moscow.

Ожидается, что поддержка городом делового и организованного молодежного туризма позволит увеличить количество мероприятий в этой сфере и станет стимулом для развития этой отрасли столичной экономики. Кроме того, выделение бюджетных субсидий для туристов старшего поколения увеличит мобильность этой категории граждан и позитивно скажется на развитии индустрии гостеприимства Москвы.

