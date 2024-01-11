Собянин: Цифровые проекты Москвы получили российские и международные премии

Лауреатами престижных международных и российских премий стали 25 московских проектов в сфере технологий в 2023 году. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

По словам градоначальника, экосистема электронных сервисов развивается в Москве на протяжении 12 лет, российская столица сегодня входит в число мировых лидеров в этой сфере. Так, в 2023 году Москва в четвертый раз заняла первое место в национальном рейтинге по качеству предоставления муниципальных и государственных услуг. Кроме того, столица в пятый раз возглавила индекс «IQ городов», набрав 120 баллов (максимально возможный показатель).

Мэр добавил, что пять московских проектов получили признание зарубежных экспертов. Кроме того, столичные компании стали лауреатами Всемирной премии инноваций за развитие технологий и цифровой экосистемы города.

На официальном портале мэра Москвы отмечается, что российская столица стала обладательницей Гран-при первой национальной премии «Умный город» за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Награды получили восемь проектов, шесть из которых («Цифровой двойник Москвы», «Видеоаналитика в городской среде», туристический сервис Russpass, услуга «Запись к врачу», инвестиционный портал Москвы, а также сервисы «Мои платежи» и «Получение и оплата единого платежного документа» на mos.ru) заняли первые места. Также были награждены проекты «Инклюзивность в Московском метрополитене» и «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами».

Кроме того, лауреатом национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: цифра – 2023» стал проект правительства Москвы «Ценностные сервисы на портале mos.ru». Членами жюри были отмечены сервисы «Вывоз ненужных вещей», «Вместе с культурой», «Библиотеки Москвы» и благотворительный сервис.

Также заммэра Москвы Наталья Сергунина получила награду в номинации «Инновации, индустрии, инфраструктура» «Всемирной премии инноваций» (World Innovation Award) за развитие технологий и цифровой экосистемы города. Данную премию вручают за значимый вклад в достижение целей устойчивого ООН.

В свою очередь два проекта общегородского контакт-центра получили главную премию в области дистанционного взаимодействия с клиентами международного конкурса «Хрустальная гарнитура». В номинации «Самое эффективное управление пиковой нагрузкой» победил проект по прогнозированию и распределению звонков на горячей линии единого диспетчерского центра. Также жюри высоко оценило работу информационно-справочной службы «122» в категории «Лучшее применение технологий искусственного интеллекта».

Кроме того, на протяжении уже четырех лет российская столица получает дипломы в рамках XVI Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». В 2023 году эксперты по достоинству оценили два цифровых проекта столицы: суперсервис «Мой питомец» и павильон «Цифровые технологии Москвы».

