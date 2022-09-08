Собянин: Три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции
Еще три поликлиники открыли в разных округах Москвы после реконструкции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Еще три городские поликлиники открыты после реконструкции: детская поликлиника №7, филиал №4 (ул. 2-я Владимирская, 29а); городская поликлиника №220, филиал №1 (Шмитовский проезд, д. 25, стр. 1); городская поликлиника №209, филиал №2 (ул. Мосфильмовская, 29а). В общей сложности медпомощь в них будут получать больше 62 тыс. москвичей», — написал градоначальник в блоге социальной сети «ВКонтакте».
Как отметил Собянин, программа комплексной реконструкции поликлиник была разработана в 2019 году, в нее вошло 201 здание. Уже 63 здания готовы, в других работы продолжаются, завершить программу планируется в следующем году.
Градоначальник подчеркнул, что в поликлиниках проходит не просто ремонт: здания по сути полностью перестраивают, оставляя только стены и используя новые коммуникации, фасады, отделку, оборудование.
«Преображаются и прилегающие к ним территории. Меняем планировку помещений. Делаем удобные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для медиков. И получать необходимую помощь, и работать в таких условиях — гораздо комфортнее», — добавил Собянин.
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