Собянин: Три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции

Еще три поликлиники открыли в разных округах Москвы после реконструкции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Еще три городские поликлиники открыты после реконструкции: детская поликлиника №7, филиал №4 (ул. 2-я Владимирская, 29а); городская поликлиника №220, филиал №1 (Шмитовский проезд, д. 25, стр. 1); городская поликлиника №209, филиал №2 (ул. Мосфильмовская, 29а). В общей сложности медпомощь в них будут получать больше 62 тыс. москвичей», — написал градоначальник в блоге социальной сети «ВКонтакте».

Как отметил Собянин, программа комплексной реконструкции поликлиник была разработана в 2019 году, в нее вошло 201 здание. Уже 63 здания готовы, в других работы продолжаются, завершить программу планируется в следующем году.

Градоначальник подчеркнул, что в поликлиниках проходит не просто ремонт: здания по сути полностью перестраивают, оставляя только стены и используя новые коммуникации, фасады, отделку, оборудование.

«Преображаются и прилегающие к ним территории. Меняем планировку помещений. Делаем удобные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для медиков. И получать необходимую помощь, и работать в таких условиях — гораздо комфортнее», — добавил Собянин.

