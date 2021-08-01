Собянин: Три недели с QR-кодами улучшили ситуацию в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал РБК, что три недели с QR-кодами улучшили ситуацию с коронавирусом в Москве. По его словам, россияне на порядок больше стали вакцинироваться, а также меньше контактировать. За это время заболеваемость ковидом упала в городе в 2 раза. Ранее Собянин отменил ношение перчаток в связи с улучшением эпидситуации. На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса власти посчитали возможным продолжить поэтапное смягчение действующих ограничений, передает RT.



