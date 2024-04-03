Собянин: Территория Боткинской больницы будет благоустроена

Территорию городской клинической больницы имени С.П. Боткина благоустроят в 2024 году, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Так, на территории больницы планируют уложить новое покрытие тротуаров и проездов, установить удобные лавочки, современные фонари, высадить зеленые насаждения, разбить газоны, создать понятную навигацию. Также здесь появятся четыре новых контрольно-пропускных пункта: два со стороны улицы Бориса Петровского, по одному — со стороны улицы Поликарпова и Бегового проезда.

Кроме того, в парке между корпусами № 9, № 10 и № 22 (хирургическим, научно-академическим и лечебным) обновят дорожки, обустроят зоны отдыха, установят беседку и скамейки. При этом рядом с корпусами № 1, № 2 и № 11 (гематологическим, лечебным и нефрологическим) планируют расширить парковку и восстановить фонтан.

Благоустройство территории станет одним из заключительных этапов комплексной модернизации ГКБ имени Боткина. В учреждении уже реконструировали основные корпуса и построили флагманский центр.

