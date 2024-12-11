Собянин: Строители реконструируют развязку на пересечении Звенигородского шоссе и ТТК
Строители проведут реконструкцию развязки на пересечении Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе, уже утвержден соответствующий проект. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, помимо реконструкции около двух километров дорог, будет построен внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе, также обустроят наземные пешеходные переходы через Стрельбищинский переулок и улицу Подвойского.
Проект предусматривает строительство правоповоротного съезда с ТТК на Звенигородское шоссе длиной 280 метров, левоповоротной эстакады со Звенигородского шоссе на ТТК протяженностью 415 метров, правоповоротного съезда со Звенигородского шоссе на ТТК протяженностью 400 метров и левоповоротного съезда с ТТК на Звенигородское шоссе длиной 300 метров. Также будет выполнено благоустройство прилегающей территории.
Реализация проекта сократит время в пути до делового центра «Москва-Сити» и улучшит транспортное обслуживание Пресненского района, население которого превышает 127 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru