Собянин: Станция «Университет дружбы народов» практически готова
Переход строящейся станции столичного метро «Университет Дружбы Народов» украсили мозаичным панно площадью 120 «квадратов», сама станция почти готова. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что композиция продолжает единую концепцию станции. По словам Собянина, на панно легко можно узнать силуэты самых крупных городов мира.
Мэр рассказал, что панно изготовили из нескольких тысяч элементов художественного стекла. На монтаж строители потратили около месяца. Собянин добавил, что в служебных помещениях и пассажирской зоне ведутся отделочные работы, а также монтируются инженерные системы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru