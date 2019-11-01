Собянин: Сроки строительства больниц в Москве можно сократить в 1,5 раза

Сроки возведения в Москве больниц и поликлиник сократятся в полтора раза. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте. Как отметил градоначальник, московские власти решили дать возможность заказывать строения медицинского назначения под ключ.

Сделано это для ускорения строительства и модернизации объектов, включённых в национальный проект «Здравоохранение». По словам мэра, в результате долгострои соратятся в несколько раз, а качество повысится.

Серей Собянин также рассказал о принятых решениях по развитию системы общей врачебной практики. Как отмечает АГН «Москва», в частности в столице РФ запись к узким медицинским специалистам требует от 7 до 14 дней, в то время как в Великобритании и Испании приходится ждать несколько месяцев.

