Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии второго корпуса Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей в Береговом проезде.
Он отметил, что центр работает уже больше года. Его услугами воспользовались десятки тысяч граждан, которым нужна была психологическая, юридическая, финансовая и социальная поддержка.
Власти Москвы продолжат совершенствовать оказываемые в центре услуги, отметил градоначальник столицы.
Первый Единый центр поддержки власти Москвы был открыт первого марта текущего года. С момента открытия центра горожане получили более 50 тысяч различных услуг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru