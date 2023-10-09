Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии второго корпуса Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей в Береговом проезде.

Он отметил, что центр работает уже больше года. Его услугами воспользовались десятки тысяч граждан, которым нужна была психологическая, юридическая, финансовая и социальная поддержка.

Власти Москвы продолжат совершенствовать оказываемые в центре услуги, отметил градоначальник столицы.

Первый Единый центр поддержки власти Москвы был открыт первого марта текущего года. С момента открытия центра горожане получили более 50 тысяч различных услуг.

