Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины «Сделано в Москве»

Более трех тысяч брендов приняли участие программы «Сделано в Москве», написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ее главной задачей является продвижение локальных брендов и расширение рынка сбыта, отметил он.

Собянин напомнил, что за год онлайн-шоу рум посетили более двух миллионов уникальных покупателей.

Мэр Москвы подчеркнул, что программа открыта для любого бизнеса и даже самозанятых.

