Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины «Сделано в Москве»
15 сентября 202315:02
Более трех тысяч брендов приняли участие программы «Сделано в Москве», написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Ее главной задачей является продвижение локальных брендов и расширение рынка сбыта, отметил он.
Собянин напомнил, что за год онлайн-шоу рум посетили более двух миллионов уникальных покупателей.
Мэр Москвы подчеркнул, что программа открыта для любого бизнеса и даже самозанятых.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фигуристка Дробязко отказалась комментировать скорую потерю гражданства Литвы
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 175 военных на Южно-Донецком направлении
- В зоне спецоперации начали использовать роботов
- Орбан: Риск краха экономики может заставить ЕС прекратить помогать Украине
- Психотерапевт Вилков объяснил зависимость людей от сериалов
- Минобороны России: В районе Работино за сутки отражены две атаки ВСУ
- Внук Шолохова объяснил причину маркировки «18+» у «Тихого Дона»
- В Самаре загорелся бывший подшипниковый завод
- Федор Конюхов и Игорь Потапкин побили рекорд подъема на паралете
- Депутат Картаполов заявил, что мобилизованные вернутся после окончания СВО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru