Собянин сообщил о благоустройстве территории Варшавских прудов

Варшавские пруды, расположенные в московском районе Чертаново Южное, включили в перечень мест массового отдыха у воды. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В 2019 году провели реабилитацию двух больших прудов каскада и укрепили береговую линию. За 2024 год специалисты намерены провести берегоукрепление и очистку от илового осадка двух водоемов меньшего размера.

Помимо прочего будет проведено комплексное благоустройство территории. Уточняется, что в зоне Варшавских прудов появится смотровая и пешеходная зоны с деревянными настилами. Дополнительно обустроят пешеходные дорожки. В качестве украшений разместят скульптуры в виде рыб и цапель.

Детям станет доступна новая игровая зона в экостиле с качелями и спортивная площадка с уличными тренажерами. Для дополнительной безопасности в зоне разместят покрытие из искусственной травы.

В общей сложности в Москве организовано 133 места отдыха на водных объектах: 13 зон с купанием, 44 зоны без купания и 76 мест массового отдыха. Их подготовку к предстоящему летнему сезону намерены завершить до конца мая.

