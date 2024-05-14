Собянин сообщил о благоустройстве территории Варшавских прудов
Варшавские пруды, расположенные в московском районе Чертаново Южное, включили в перечень мест массового отдыха у воды. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В 2019 году провели реабилитацию двух больших прудов каскада и укрепили береговую линию. За 2024 год специалисты намерены провести берегоукрепление и очистку от илового осадка двух водоемов меньшего размера.
Помимо прочего будет проведено комплексное благоустройство территории. Уточняется, что в зоне Варшавских прудов появится смотровая и пешеходная зоны с деревянными настилами. Дополнительно обустроят пешеходные дорожки. В качестве украшений разместят скульптуры в виде рыб и цапель.
Детям станет доступна новая игровая зона в экостиле с качелями и спортивная площадка с уличными тренажерами. Для дополнительной безопасности в зоне разместят покрытие из искусственной травы.
В общей сложности в Москве организовано 133 места отдыха на водных объектах: 13 зон с купанием, 44 зоны без купания и 76 мест массового отдыха. Их подготовку к предстоящему летнему сезону намерены завершить до конца мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru