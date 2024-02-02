Собянин: Сокольническую линию метро в этом году продлим до станции «Потапово»

Станция метро «Потапово» откроется в конце года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее», - написал на своем персональном сайте градоначальник.

Он сопроводил сообщение видео, в котором уточняется, что «Потапово» станет новой конечной станцией линии, протяженность перегона станет 2,4 километра.

Также сообщается, что это будет первая наземная отапливаемая станция в Москве, она спроектирована с помощью BIM-технологий.

Сейчас рабочие проводят монтаж накрытия станции.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Московское МетроСергей Собянин

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