Собянин: Служба занятости Москвы помогла в профориентации почти 70 тысячам горожан
Почти 70 тысяч москвичей прошли профориентацию и разработали карьерную стратегию с помощью службы занятости столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, такое тестирование полезно и начинающим, и опытным специалистам.
«Подростки могут выбрать ... направление дальнейшего обучения. Студенты – определить траекторию долгосрочного карьерного развития. Кандидаты с опытом – найти новые возможности для профессионального роста», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Чаще всего за оценкой навыков обращаются горожане среднего возраста и молодежь, при этом возраст каждого пятого соискателя — более 50 лет. Для москвичей подготовлено свыше 200 инструментов оценки навыков. Тестирование доступно в центрах «Моя работа» и «Моя карьера», кроме того, наиболее популярные тесты можно пройти онлайн.
«Узнать о своих талантах, востребованных профессиях и компетенциях также можно в "Офисе будущего" на Московском урбанистическом форуме», – добавил мэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru