Ракова рассказала о новых функциях «Дневника МЭШ» для контроля питания ребенка в школе

Родители школьников Москвы теперь могут выбирать горячее питание для детей в мобильном приложении «Дневник МЭШ». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, власти расширяют набор функций приложения «Дневник МЭШ» и вводят один из самых популярных сервисов «Москвенка» — выбор питания из меню. В единой цифровой среде родители могут исключить блюда, которые заведомо не понравятся ребенку или не показаны по здоровью, а также заказать нужное количество порций, если одной недостаточно.

«В приложении отобразится стоимость всего набора и каждой позиции меню, количество блюд, включенных в один прием пищи. Родители могут настроить автоматическое повторение заказа понравившегося питания на выбранные дни, узнать состав блюд, их калорийность и содержание в них белков, жиров и углеводов. Родители детей, относящихся к льготным категориям, смогут ознакомиться с рационом и составом блюд, которые бесплатно предоставляются школами», — сообщила Ракова.

Качество питания в школах Москвы постепенно повышается, столица внимательно следит, чтобы продукты для детей были свежими и качественными, а рацион — сбалансированным.

В мобильном приложении доступно для заказа платное горячее питание в образовательном учреждении на ближайшие две недели. Новые функции позволяют выбрать варианты комплексных завтраков, обедов, полдников, ужинов либо составить собственное меню.

Для оформления заказа необходимо подключение к сервисам «Москвенка». В разделе «Школа» следует выбрать вкладку «Еда», перейти в блок «Столовая», согласиться с условиями предоставления доступа к сервису и выбрать команду «Включить предзаказ». Затем можно перейти к заказу блюд на доступные даты. В сервисе в том числе представлена информация об их стоимости и календарь с возможными днями для предзаказа. Сформировать комплекс из блюд можно на текущую и следующую учебные недели не позже чем за два полных учебных дня до посещения столовой.

После оформления предзаказа на странице с выбранной датой появится блок «Ваш заказ» с общей суммой заказа и стоимостью каждого комплекса или блюда. В сервисе доступны автоматическое повторение, редактирование или отмена заказа.

Родителям рекомендуют следить за балансом лицевого счета ребенка, при недостатке средств на лицевом счете заказ на питание будет отменен. Деньги списываются в день предоставления питания в столовой, когда ученик приложил карту «Москвенок» к терминалу. Для удобства можно настроить опцию автопополнения счета на портале mos.ru.

