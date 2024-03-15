Собянин: Сервисы ИИ в Москве смогут распознавать 54 заболевания
Рентгенологи смогут применять сервисы искусственного интеллекта для выявления патологий по 54 заболеваниям. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, столичные специалисты готовы к тестированию и внедрению новых ИИ-сервисов для лучевых исследований.
«В этом году список заболеваний, по которым мы принимаем решения на основе технологий "компьютерного зрения", будет расширен до 54», – написал Собянин в Telegram-канале.
Новые технологии смогут применять в том числе при деструкции легкого, изменениях мягких тканей грудной клетки и сосудов мозга. По словам мэра, также расширяется список программ ИИ для диагностики патологий у детей.
С февраля Москва открыла доступ к сервисам для всех российских медицинских организаций. Платформа работает на базе Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru