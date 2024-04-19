Собянин: С начала года в Москве построен 21 социальный объект

В столице с начала 2024 года ввели в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, причем 1,15 миллиона из них — жилье, в том числе по программе реновации. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо этого возводятся также объекты социальной инфраструктуры.

«Только за этот год возвели 21 соцобъект, среди которых девять детских садов, три объекта здравоохранения и три школы», — уточнил градоначальник.

Он отдельно отметил школу а юге Москвы, которая была построена инвестором в рамках программы создания мест приложения труда, а также завершение строительства спорткомплекса «Раменки». Собянин также рассказал о строительстве новых станций и линий Московского метрополитена, а также завершении в этом году основных работ по возведению Национального космического центра.

