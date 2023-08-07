Собянин: Реставрация легендарного кинотеатра «Ударник» начнется в этом году

Комплексная реставрация кинотеатра «Ударник» в Москве начнется в текущем году, на его крыше здания появятся терраса и смотровая площадка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, «Ударник» — легендарное место для города и российского кинематографа, в котором проходили крупные фестивали, кинопремьеры и недели кино. Специалисты приведут в порядок фасады и интерьеры, оснастят кинотеатр современным оборудованием.

«Здесь будет несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше – терраса и смотровая площадка», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

