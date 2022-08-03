Собянин: Реконструкция участка Каланчевская–Курская МЦД-2 идет опережающими темпами

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении самого сложного этапа реконструкции участка Каланчевская - Курская на МЦД-2, который увязан со строительством МЦД-4.

«Несколько лет тому назад мы перешли к созданию дополнительных магистральных путей от Курского вокзала до Площади трех вокзалов. Это мегасложный проект. Тем не менее, должен вам сказать, что он практически реализован. Самый трудный этап пройден. Построены дополнительные магистральные пути, построены две железнодорожные эстакады, три путепровода», - перечислил Сергей Собянин после запуска двухпутного движения поездов на станции «Площадь трех вокзалов» на центральном участке МЦД-2.

Столичный градоначальник отметил, что реконструкция данного участка идет с опережением графика. Так, реверсивное движение поездов отменили на год раньше срока. По данным генерального директора РЖД Олега Белозерова, интервал движения поездов на этом участке сократился с 18 до 6 минут.

«300 поездов ежесуточно здесь будет проходить», - сказал Белозеров.

Общая готовность участка Каланчевская - Курская составляет 67%. Полностью реконструкцию участка планируется завершить весной 2023 года - на 1,5 года раньше, чем планировалось. Количество пассажирских мест здесь вырастет более чем в два раза - до 1,5 миллионов в сутки.

