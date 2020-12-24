Собянин рекомендовал всем работодателям сделать 31 декабря выходным

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился сделать 31 декабря выходным днём для сотрудников бюджетных учреждений и организаций, не задействованных в подготовке к Новому году. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала «Россия 24».

Остальным организациям и предприятиям столичные власти дали аналогичную рекомендацию. Соответствующее распоряжение Собянина опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Предполагается, что 31 декабря будет нерабочим днём с сохранением заработной платы.

Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета рекомендовал властям всех регионов объявить 31 декабря нерабочим днём, напоминает Ura.ru.

