Собянин рекомендовал всем работодателям сделать 31 декабря выходным
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился сделать 31 декабря выходным днём для сотрудников бюджетных учреждений и организаций, не задействованных в подготовке к Новому году. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала «Россия 24».
Остальным организациям и предприятиям столичные власти дали аналогичную рекомендацию. Соответствующее распоряжение Собянина опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Предполагается, что 31 декабря будет нерабочим днём с сохранением заработной платы.
Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета рекомендовал властям всех регионов объявить 31 декабря нерабочим днём, напоминает Ura.ru.
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