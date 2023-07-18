Собянин: Реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов
Восемь реабилитационно-образовательных центров, помогающих детям с инвалидностью получить образование, работает в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В Москве действует восемь ... центров для ребят с инвалидностью, которым требуются особые условия обучения и комплексная реабилитация», – написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.
Учащиеся учреждений проходят полноценную школьную программу, участвуют в конкурсах и олимпиадах, занимаются спортом, творчеством. В текущем году 11 выпускников реабилитационно-образовательных центров получили медали за особые успехи в учении.
Как отметил Собянин, шесть обладателей награды подготовили специалисты школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых, еще пятеро медалистов — ученики реабилитационно-образовательного центра №76. Мэр поздравил ребят, их родителей и педагогов с высокими результатами, пожелал новых побед и «воплотить в жизнь все устремления и мечты».
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