Собянин рассказал об уникальных экспонатах музея славянской письменности «Слово»
Четвертый день рождения отмечает Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ, там же пройдет ряд мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в музее есть тематические зоны, в которых рассказывают о том, как возникла и развивалась письменность, об истории букв, связи текстов с культурой, политикой и духовной жизнью.
Глава столицы рассказал, что в музее представлены оригиналы азбук, букварей и различных прописей XIX-XX веков. Также посетители могут увидеть воссозданный православный храм X-XI веков, кельи средневекового монаха-писца и врата из Богородице-Рождественского собора в Суздале с сюжетами из Нового Завета.
Градоначальник пригласил всех гостей и жителей столицы на иммерсивную театральную постановку «Сначала было слово», которая пройдет 24 мая, в День славянской письменности и культуры. В ходе представления актеры вместе со зрителями изучат роль слова в различных аспектах жизни. Также в этот день состоится экскурсия «Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней», гостям которой расскажут о первых алфавитах, познакомят с древними литературными произведениями и отведут в печатную мастерскую. Еще горожане смогут узнать о появлении современного алфавита и об особенностях языка в целом, посетив тематическую экскурсию «1160 лет славянской письменности».
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