Собянин: Москва — национальный лидер по безопасности дорожного движения
Москва — регион №1 в России по уровню безопасности дорожного движения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, во многом такие успехи города - заслуга самой развитой и современной в стране системы фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения.
«Она включает в себя 3,8 тыс. комплексов: стационарные, передвижные и мобильные камеры. Их установка помогает снизить число ДТП, нарушений правил дорожного движения, количество угонов и, конечно, сохранить жизни людей», — написал градоначальник в своем официальном Telegram-канале.
Систему фотовидеофиксации запустили в 2012 году, с тех пор число погибших в ДТП на 100 тысяч населения снизилось втрое, а количество угонов авто стало почти в 14 раз меньше. Камеры работают непрерывно и распознают более 70 млн проездов в сутки. С 2018 года в систему включили нейросети: они обрабатывают изображения с признаками нарушений. При этом решение о штрафе принимают специалисты.
Камеры устанавливают прежде всего в местах концентрации ДТП. С 2015 года комплексы появились в 531 точке.
«В результате в 87% мест аварии перестали происходить», — указал Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru