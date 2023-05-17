Собянин: Москва — национальный лидер по безопасности дорожного движения

Москва — регион №1 в России по уровню безопасности дорожного движения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, во многом такие успехи города - заслуга самой развитой и современной в стране системы фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения.

«Она включает в себя 3,8 тыс. комплексов: стационарные, передвижные и мобильные камеры. Их установка помогает снизить число ДТП, нарушений правил дорожного движения, количество угонов и, конечно, сохранить жизни людей», — написал градоначальник в своем официальном Telegram-канале.

Систему фотовидеофиксации запустили в 2012 году, с тех пор число погибших в ДТП на 100 тысяч населения снизилось втрое, а количество угонов авто стало почти в 14 раз меньше. Камеры работают непрерывно и распознают более 70 млн проездов в сутки. С 2018 года в систему включили нейросети: они обрабатывают изображения с признаками нарушений. При этом решение о штрафе принимают специалисты.

Камеры устанавливают прежде всего в местах концентрации ДТП. С 2015 года комплексы появились в 531 точке.

«В результате в 87% мест аварии перестали происходить», — указал Собянин.

