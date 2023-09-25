Собянин рассказал об уникальной разработке московских производителей электроники

В Москве разработан уникальный промышленный компьютер для устранения инфраструктурой электроэнергии, промышленности и информационной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что машина помогает в управлении важной инфраструктурой, и добавил, что добавил, что на сегодняшний день отечественных аналогов этому компьютеру нет.

«Устройство выполняет несколько задач одновременно и хранит большой объем информации», - написал Собянин.

Он отметил, что на сегодняшний день в Москве выпуском техники занимается более ста компаний, что привело к росту почти в 30% по сравнению с аналогичным январем-июлем прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

