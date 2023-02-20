Собянин рассказал об открытии детской поликлиники в Южном Медведкове
Новая детская поликлиника распахнула свои двери для пациентов в московском районе Южное Медведково. Амбулаторное учреждение будет принимать более 16 тысяч детей и подростков. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
Пятиэтажное здание расположено на Полярной улице на северо-востоке Москвы. Туда перевели второй филиал детской поликлиники №110. Причём площадь новго корпуса в четыре раза превышает старый.
Как уточнил градоначальник, в поликлинике смонтировано самое современное медицинское оборудование, в том числе цифровой рентген-аппарат, аппарат ультразвукового исследования экспертного класса. Обустроены кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии.
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