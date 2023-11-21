Собянин рассказал об активном развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в Нагатинском Затоне. Он отметил стремительное развитие района, и напомнил о наличии свежей БКЛ с двумя станциями.

«Заново реконструирован и запущен Южный речной вокзал. Запущены речные трамваи. Развивается «Остров мечты», ландшафтный парк, летняя зона отдыха. Район благоустраивается. Проводится большая программа реновации жилья, по которой должны быть переселены 13,5 тыс. местных жителей. И по просьбе жителей строим пешеходный мост, который как раз подойдет к вновь открытой станции метрополитена», – сказал Собянин.

Мост свяжет разделенные водой части района, повысив доступность станции метро «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро для жителей микрорайонов. Пролет длиной 216 метров будет выполнен в форме полумесяца.

Центральное пространство моста будет использоваться как общественная зона отдыха, где установят лавочки.

