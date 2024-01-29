Собянин рассказал о завершении строительства станции метро «Генерала Тюленева»

Станция «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро находится в высокой степени строительной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ.

«В целом, ветка должна быть запущена в конце этого года. По крайней мере, все основные строительные работы будут завершены», – добавил он.

Как сообщил генеральный директор компании-подрядчика «УРСТ» Сергей Григоркевич, на данный момент, готовность объекта оценивают на 70%. На станции завершается устройство основных конструкций и верхнего строения пути, ведутся отделочные работы. Основной темой архитектурного оформления стала Георгиевская лента.

Открытие новой станции снизит нагрузку на станции метро «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии и «Тропарево» Сокольнической линии.

Троицкая линия метро длиной более 43 километров пройдет от МЦК «ЗИЛ» до города Троицк. В общей сложности она будет насчитывать 17 станций. Завершение основных работ по строительству первой очереди намечено на 2024 год.

