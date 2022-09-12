Собянин рассказал о завершении реабилитации еще двух природных территорий Москвы

Щукинский парк на северо-западе российской столицы и Всесвятскую рощу связал единый прогулочный маршрут. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра итоги работ по реабилитации природных объектов. Градоначальник подчеркнул, что всё было проведено в безопасном для экологии режиме.

«Было много опасений, что лес будет повален, вы видите: все в целости и сохранности, осенью еще посадим несколько сотен деревьев», - отметил Собянин, общаясь с посетителями парка.

В первую очередь проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи предусматривал их объединение общими прогулочными маршрутами и составляющими инфраструктуры. Мнение местных жителей было выяснено перед стартом работ посредством голосования на портале «Активный гражданин». Большинство высказались «за».

В итоге, в Щукинском парке и Всехсвятской роще был организован единый кольцевой пешеходный маршрут более трёх километров. Вдоль него появились места отдыха с лавками, установлены новые фонари, мобильные туалеты. В объединённом парке установлены беседки и павильоны, в ближайшее время будут смонтированы вышки для наблюдения за птицами и белками.

По уже действовавшим маршрутам проложена новая дорожно-тропиночная сеть из экологичных материалов, при этом коммуникации спрятаны под землю. Обустроено 32 спортивные и 19 детских площадок для разных возрастов, а также площадка для выгула и дрессировки собак.

Работы по сохранению и восстановлению природно-исторического парка Покровское-Стрешнево, который расположен напротив, на другой стороне Волоколамского шоссе, предполагается закончить уже нынешней осенью. В итоге, на северо-западе столице будет сформировано единое зеленое пространство общей площадью более 270 гектаров.

