Собянин рассказал о запуске в Москве новой версии «Электронного дома»
Собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 год, могут с 12 ноября провести собрание в режиме онлайн на платформе «Электронный дом», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Он отметил, что проведение онлайн собраний с 2021 года будет доступно всем жителям Москвы. Кроме того, на платформе добавили возможности для жителей самостоятельно определить удобный срок принятия решений – теперь он может составлять от семи до 60 дней.
Собянин рассказал, что в 102 домах собственники квартир полностью перешли на электронный формат заседаний ТСЖ, за два года к проекту присоединились жители 10% многоквартирных домов.
Проект «Электронный дом» позволил жителям столицы принимать множество решений о судьбе своих домов, заключил мэр Москвы.
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