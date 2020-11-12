Собянин рассказал о запуске в Москве новой версии «Электронного дома»

Собственники квартир, чьи дома включены в план проведения капитального ремонта на 2022 год, могут с 12 ноября провести собрание в режиме онлайн на платформе «Электронный дом», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что проведение онлайн собраний с 2021 года будет доступно всем жителям Москвы. Кроме того, на платформе добавили возможности для жителей самостоятельно определить удобный срок принятия решений – теперь он может составлять от семи до 60 дней.

Собянин рассказал, что в 102 домах собственники квартир полностью перешли на электронный формат заседаний ТСЖ, за два года к проекту присоединились жители 10% многоквартирных домов.

Проект «Электронный дом» позволил жителям столицы принимать множество решений о судьбе своих домов, заключил мэр Москвы.



