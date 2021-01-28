Собянин рассказал о возможностях онлайн-платформы «Электронный дом Москва»

Жители столицы смогут решать вопросы содержания дома на единой онлайн-платформе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «Вконтакте».

Он отметил, что пользователи платформы смогут провести собрание собственников многоквартирных домов в онлайн-формате на платформе ed.mos.ru или приложении «Электронный дом москвича».

К новым функциям сервиса добавили возможность проводить опросы, создавать объявления, общаться с соседями и обращаться в управляющую компанию.

Собянин сообщил, что платформа «Электронный дом» получает около 700 заявок ежедневно. Правительство Москвы перезапустило проект в 2020 году.





