Собянин рассказал о возможностях онлайн-платформы «Электронный дом Москва»
Жители столицы смогут решать вопросы содержания дома на единой онлайн-платформе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «Вконтакте».
Он отметил, что пользователи платформы смогут провести собрание собственников многоквартирных домов в онлайн-формате на платформе ed.mos.ru или приложении «Электронный дом москвича».
К новым функциям сервиса добавили возможность проводить опросы, создавать объявления, общаться с соседями и обращаться в управляющую компанию.
Собянин сообщил, что платформа «Электронный дом» получает около 700 заявок ежедневно. Правительство Москвы перезапустило проект в 2020 году.
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