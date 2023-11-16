Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

В московском метро ходит более 150 инновационных поездов «Москва-2020», а в прошлом месяце парк стал больше еще на 48 таких составов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас заменяем вагоны прошлого поколения на Калужско-Рижской ветке», - добавил градоначальник.

Он добавил, что оранжевая ветка является одной из самых популярных.

«Обновляем ее парк с 2018 года. Здесь уже около 80% современных поездов», - уточнил мэр.

Поезда «Москва-2020» планируется запустить на Замоскворецкой линии метро.

