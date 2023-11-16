Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро
16 ноября 202318:09
В московском метро ходит более 150 инновационных поездов «Москва-2020», а в прошлом месяце парк стал больше еще на 48 таких составов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сейчас заменяем вагоны прошлого поколения на Калужско-Рижской ветке», - добавил градоначальник.
Он добавил, что оранжевая ветка является одной из самых популярных.
«Обновляем ее парк с 2018 года. Здесь уже около 80% современных поездов», - уточнил мэр.
Поезда «Москва-2020» планируется запустить на Замоскворецкой линии метро.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru