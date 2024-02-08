Собянин рассказал о строительстве станции «Бачуринская» Троицкой линии метро

Работы по строительству станции «Бачуринская» Троицкой линии московского метро завершены на 70%, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

«Совсем скоро в поселении Сосенское откроется еще одна долгожданная станция метро», - отметил градоначальник.

По его словам, станция будет выполнена в стиле супрематизма.

Из опубликованного на сайте ролика следует, что рабочие сейчас завершают монолитные работы и монтируют инженерное оборудование.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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