Собянин рассказал о строительстве станции «Бачуринская» Троицкой линии метро
8 февраля 202411:48
Работы по строительству станции «Бачуринская» Троицкой линии московского метро завершены на 70%, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
«Совсем скоро в поселении Сосенское откроется еще одна долгожданная станция метро», - отметил градоначальник.
По его словам, станция будет выполнена в стиле супрематизма.
Из опубликованного на сайте ролика следует, что рабочие сейчас завершают монолитные работы и монтируют инженерное оборудование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru